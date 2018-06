Brüssel (AFP) Deutschland und Frankreich wollen als Reaktion auf den US-Spähskandal bis Jahresende in bilateralen Gesprächen einen Rahmen für die Geheimdienstarbeit vereinbaren. Das sagte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am frühen Freitagmorgen in Brüssel. Der EU-Gipfel in Brüssel war von den Erkenntnissen über die Spionage der US-Dienste in Europa erschüttert worden.

