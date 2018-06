Brüssel (AFP) Deutschland und Frankreich wollen als Reaktion auf den US-Spähskandal bis Jahresende in bilateralen Gesprächen einen Rahmen für die Geheimdienstarbeit vereinbaren. "Die Staats- und Regierungschefs nahmen die Intention Deutschlands und Frankreichs zur Kenntnis, bilaterale Gespräche mit den USA zu suchen, um bis Jahresende ein Einverständnis über die gegenseitigen Beziehungen in diesem Bereich zu erreichen", sagte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am frühen Freitagmorgen auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Andere EU-Staaten seien willkommen, sich dieser Initiative anzuschließen.

