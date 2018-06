Bonn (AFP) Die Bundesbürger halten Datenschutz einer Umfrage zufolge für sehr wichtig: Fast zwei Drittel (62 Prozent) wünschen sich mehr Datenschutz in Deutschland, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage von des Handelsblatt Research Institute für die Deutsche Telekom ergab. Die allermeisten (95 Prozent) gaben an, sie würden immer oder meistens darauf achten, wem sie welche Daten zur Verfügung stellen. Und 82 Prozent glauben auch, dass ein bewusster Umgang mit persönlichen Daten verhindern kann, dass diese in falsche Hände gelangen kann. Dass sich persönliche Daten im Internet aber nicht absolut schützen lassen, sagen gleichzeitig 63 Prozent der Befragten.

