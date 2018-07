München (AFP) Schauspieler und Sänger Justin Timberlake hat keine Sorge, im Alter faltig zu werden. "Ich erinnere mich gerne an meinen Großvater. Ich habe immer die Falten in seinem Gesicht berührt. Die waren wie Jahresringe in einem Baum," sagte der 32-jährige US-Star der Illustrierten "InStyle".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.