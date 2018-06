Freiburg (Deutschland) (AFP) Ein mutmaßlich bewaffneter Mann hat sich am Donnerstagabend in Freiburg in einem Schnellimbiss verschanzt und mit Waffengewalt gedroht. In dem Imbiss in einem Industriegebiet seien bis zu zwölf weitere Menschen, die sich aber nach Einschätzung der Polizei "freiwillig" dort aufhielten. "Wir haben keine Geiselnahme", dementierte ein Polizeisprecher vor Ort anders lautende Berichte. Es gebe aber eine "Bedrohungslage", da der 36-jährige Kurde einen "kriminellen Hintergrund" habe und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz polizeibekannt sei, sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

