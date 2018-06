Heidelberg (Deutschland) (AFP) Die Bundesländer wollen bis zum Jahresende ihren NPD-Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Heidelberg sagte deren Vorsitzender, Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne), am Freitag, die Abstimmung der Länder solle bis Ende November abgeschlossen sein. "Voraussichtlich" werde der Verbotsantrag dann noch in diesem Jahr eingereicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.