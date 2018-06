Brüssel (AFP) Zu Beginn der Beratungen des EU-Gipfels über die Flüchtlingspolitik hat der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann eine Quotenregelung gefordert. "Teil einer Lösung des Problems wäre, wenn jedes Land bereit wäre, eine gewisse Quote Flüchtlinge aufzunehmen", sagte Faymann am Freitagmorgen in Brüssel. Für Staaten wie Malta könne eine solche Regelung schon eine große Entlastung bringen. "Aber wie ich mir vorstellen kann, ist das eine Diskussion, die ein bisschen länger dauert in der Europäischen Union", sagte Faymann.

