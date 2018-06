Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird beim VfL Bochum am Montag (20.15 Uhr/Sky und Sport1) zunächst auf den finnischen Nationalspieler Alexander Ring verzichten. "Wir werden sicherlich die eine oder andere Position in Bochum neu besetzen", sagte Trainer Kosta Runjaic: "Alex Ring hat im letzten Spiel unter seinem Niveau gespielt. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass er unter der Woche noch ein schweres Länderspiel zu bestreiten hatte."

Als erste Alternative für die Startelf gilt der etwas defensiver orientierte Willi Orban, der laut Runjaic ein "großes Talent und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung" ist. Möglich ist zudem das Startelf-Comeback des lange verletzten Enis Alushi. Zur Taktik in Bochum kündigte Runjaic vielsagend an: "Wir werden auch tief im Westen hoch stehen."