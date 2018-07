Stuttgart (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss auch unter seinem neuen Trainer Gertjan Verbeek weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga warten. Die Franken kamen im ersten Spiel unter dem niederländischen Chefcoach nicht über ein 1:1 beim VfB Stuttgart hinaus. Vedad Ibisevic hatte die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter schon früh in Front gebracht. Nur drei Minuten später schaffte Josip Drmic den Ausgleich für die Nürnberger. Die Schwaben rangieren nach ihrem siebten Spiel ohne Niederlage vorerst an sechster Stelle, Nürnberg bleibt in der Abstiegszone.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.