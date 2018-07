Wiesbaden (dpa) - Fast jeder sechste Einwohner Deutschlands war 2011 arm oder von Armut bedroht. Betroffen waren 16,1 Prozent der Bevölkerung und damit 0,3 Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer europaweiten Statistik mit. Armut beginnt danach in Deutschland bei einem Einkommen von 980 Euro im Monat für einen Single und bei 2058 Euro für eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren. Frauen hatten erneut ein höheres Armutsrisiko als Männer - in allen Altersgruppen.

