London (AFP) Die britische Wirtschaft ist so stark gewachsen wie lange nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das britische Statistikamt am Freitag mitteilte. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,7 Prozent gewachsen. Stärker hatte das BIP zuletzt im zweiten Quartal 2010 zugelegt. Nach dem damaligen Wachstum um 1,0 Prozent stürzte die britische Wirtschaft in eine Rezession.

