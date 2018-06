Tokio (AFP) Etwa eine Stunde nach dem Erdbeben vor der Ostküste Japans ist nur eine etwa 30 Zentimeter hohe Welle an Land gerollt, wie der Fernsehsender NHK am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) berichtete. Die Arbeiter des Katastrophen-Atomkraftwerks Fukushima wurden nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo zwar aufgerufen, die Bereiche an der Küste zu verlassen. Doch habe der Fukushima-Betreiber Tepco zunächst keine Schäden in der Anlage festgestellt.

