Freiburg (dpa) - Die Polizei hat am frühen Morgen vermutlich den 36-jährigen Mann festgenommen, der sich seit Stunden in einem Freiburger Imbiss verschanzt hatte. Spezialkräfte führten einen Mann in Handschellen ab.

Noch gab es aber keine offizielle Bestätigung der Polizei, dass es sich um den Täter handelt, der zwölf Menschen in seiner Gewalt hatte. Bei den zwölf Menschen handelt es sich nach Polizeiangaben um Verwandte und Bekannte des 36-Jährigen, die ihn zuvor zum Aufgeben überreden wollten.

Der Mann war bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Zudem sei er wegen politisch motivierter Straftaten in Erscheinung getreten. Am Donnerstag habe er einen Gerichtstermin gehabt, zu dem er aber nicht erschienen sei. Der 36-Jährige habe stattdessen bei der Polizei angerufen und gedroht, er sei zu allem bereit. Bei der Gerichtsverhandlung ging es nach Angaben der Beamten um Rauschgiftdelikte.