Freiburg (dpa) - Unter den festgehaltenen Menschen in einem Freiburger Schnellimbiss sind vermutlich auch Kinder. Ihre genaue Anzahl und ihr Alter seien unklar. Ein 36-Jähriger hält in Freiburg zwölf Menschen in seiner Gewalt. Der polizeibekannte Mann hat sich mit ihnen in einem Schnellimbiss verschanzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann gefährlich und bewaffnet ist. Er habe brennbare Flüssigkeiten bei sich und drohe damit, sich in die Luft zu sprengen. Bei den zwölf Menschen handle es sich um Verwandte und Bekannte des 36-Jährigen, die ihn zuvor zum Aufgeben überreden wollten.

