Hamburg (dpa) - Schlagerstar Vicky Leandros ("Theo, wir fahr'n nach Lodz") ist zum ersten Mal Oma geworden. "Die ganze Familie freut sich darüber", zitierte ihr Management sie in einer Mitteilung.

"Es ist immer ein Wunder und ein Geschenk Gottes, wenn ein gesundes Baby auf die Welt kommt." Die "Bild"-Zeitung hatte am Freitag über die Geburt des Enkels vor wenigen Wochen berichtet. Leandros, die im Sommer ihren 61. Geburtstag feierte, geht bald auf Weihnachtstour. Ein Konzert am 2. Dezember im Hamburger Michel gibt den Auftakt, neun weitere Auftritte sollen folgen. Bis zum 21. Dezember gastiert Leandros unter anderem in Kirchen in Wien, Berlin und Dresden.

Vicky Leandros