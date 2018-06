Madrid (SID) - Im Kampf um den vorzeitigen Gewinn des Marken-Titels in der Rallye-WM hat Volkswagen dank seines Weltmeisters einen glänzenden Start hingelegt. Der Franzose Sébastien Ogier übernahm bei der Rallye Spanien in seinem Polo R mit Bestzeiten auf den drei Wertungsprüfungen der ersten Etappe gleich die Führung. Sollten Ogier oder Teamkollege Jari-Matti Latvala (Finnland) beim zwölften und vorletzten Saisonlauf mindestens Siebter werden, stünde VW schon vor dem Saisonfinale in Wales (14. bis 17. November) als Titelträger in der Markenwertung fest.

Hinter Vorjahressieger Sébastien Ogier, der als Weltmeister die Nachfolge seines Landsmannes Sebastien Loeb antrat, belegte Latvala mit 8,8 Sekunden Rückstand Platz zwei vor dem Spanier Dani Sordo im Citroen DS3 (12,6 Sekunden zurück). Volkswagen führt die Wertung mit 339 Punkten deutlich vor Verfolger Citroen (259) an.

"Es wäre das absolute Sahnehäubchen, wenn wir in der Debütsaison das schaffen, woran wir zu Saisonbeginn nicht im Traum gedacht haben", hatte VW-Motorsportdirektor Jost Capito vor der Rallye Spanien erklärt. Die Rallye auf der iberischen Halbinsel führt über insgesamt 15 Wertungsprüfungen, neun davon über Asphaltstraßen und sechs über Schotterwege.