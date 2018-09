Maiduguri (Nigeria) (AFP) Bei einem Militärangriff auf zwei Lager der islamistischen Rebellengruppe Boko Haram sind im Nordosten Nigerias nach Armeeangaben 74 mutmaßliche Kämpfer getötet worden. Bei dem Angriff unter Einsatz von Boden- und Luftstreitkräften seien am Donnerstag die beiden Lager im Bundesstaat Borno zerstört worden, teilte ein Armeesprecher am Freitag mit. Die Lager liegen nahe der Stadt Maiduguri, in der Boko Haram vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet worden war.

