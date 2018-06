Lissabon (AFP) In Portugal haben am Freitag die Mitarbeiter der Post aus Protest gegen die Privatisierung des Staatsbetriebs ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik, der nach Einschätzung der Gewerkschaften von 95 Prozent der Mitarbeiter befolgt wurde, legte die Brief- und Paketdienste im gesamten Land lahm. Die Leitung der Post bezweifelte die von den Gewerkschaften genannten Zahlen und kündigte an, am Samstag mit einer Sonderschicht die liegengebliebenen Sendungen verteilen zu wollen.

