Peking (dpa) - Ein Gericht in China hat die Berufung des gestürzten Spitzenpolitikers Bo Xilai gegen seine Verurteilung zu lebenslanger Haft zurückgewiesen. Bei der Anhörung bestätigte das Gericht in Jinan die Entscheidung. Das teilte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua mit. Bo war im vergangenen Jahr über Enthüllungen seines ehemaligen Polizeichefs in der Millionenmetropole Chongqing gestürzt. Der hatte über Korruption, Machtmissbrauch und den Mord von Bos Frau an einem britischen Geschäftsmann ausgepackt.

