Prag (AFP) In Tschechien haben am Freitagnachmittag vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. Letzten Umfragen zufolge könnte die sozialdemokratische Partei CSSD als stärkste Kraft aus der Abstimmung hervorgehen und mit Unterstützung der kommunistischen Partei KSCM eine Minderheitsregierung bilden. Mit Spannung wird das Ergebnis der neu gegründeten Partei ANO des milliardenschweren Unternehmers Andrej Babis erwartet. Die Wahlkabinen schließen am Samstag um 14.00 Uhr. Am Samstagabend soll das vorläufige Wahlergebnis bekanntgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.