Tunis (AFP) Nach mehrmaliger Verzögerung hat in Tunesien am Freitag nach Angaben von Vermittlern der Nationale Dialog zwischen Regierung und Opposition begonnen, der das Land aus der politischen Krise führen soll. Dies sei ein "wichtiges Datum in der Geschichte Tunesiens", erklärte die einflussreiche Gewerkschaft UGTT, die bei den Gesprächen vermittelt, auf ihrer Facebook-Seite. "Die ganze Welt schaut auf uns und erwartet, dass wir Erfolg haben. Mit dem Start des Nationalen Dialogs haben wir einen ersten Erfolg verbucht", sagte UGTT-Generalsekretär Houcine Abassi demnach zu Beginn der Verhandlungen.

