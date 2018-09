New York (AFP) Dank einer überraschend starken Verkaufssteigerung hat der Onlineversandhändler Amazon im dritten Quartal seine Verluste deutlich reduziert, schreibt aber weiter rote Zahlen. Der Umsatz des Internetkaufhauses stieg stärker als von Experten erwartet um fast 24 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar (12,4 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allerdings fiel auch im abgelaufenen Quartal ein Verlust von 41 Millionen Dollar an. Die Amazon-Aktie legte nach Börsenschluss um 7,65 Prozent auf 357,06 Dollar. zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.