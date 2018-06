New York (AFP) Der US-Softwarekonzern Microsoft hat im abgelaufenen Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn legte in dem Zeitraum um 17 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar (3,76 Milliarden Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn pro Aktie, der für US-Firmen als Referenzgröße gilt, stieg auf 63 Cent und übertraf damit die Vorhersagen um neun Cent. Der Umsatz legte seinerseits mehr als erwartet um sieben Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar.

