Offenbach (dpa) - Winterzeit und 24 Grad - die ungewöhnlich milden Temperaturen bleiben Deutschland auch am Wochenende noch erhalten. Vor allem für den Süden versprechen die Meteorologen wieder Werte, die deutlich über dem normalen Wert liegen.

Aber auch im restlichen Deutschland bleibt es mit 18 bis 23 Grad überdurchschnittlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurück auf Winterzeit gestellt.

"Normal sind für diese Jahreszeiten Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad", sagte eine DWD-Meteorologin. "Im vergangenen Jahr kam Ende Oktober sogar schon der erste ordentliche Schnee." Davon sei Deutschland zumindest in den kommenden Tagen noch weit entfernt. Lediglich stürmische Böen geben ab Sonntag einen ersten Eindruck des Herbstes. An der Nordsee können sie sogar orkanartig ausfallen.

