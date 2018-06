Buenos Aires (AFP) In Argentinien ist einer der meistgesuchten Drogenschmuggler des Landes gefasst worden. Claudio Andrada alias "Der Hahn" wurde am Freitag (Ortszeit) in der Provinz Córdoba im Zentrum des Landes festgenommen, wie das Ministerium für öffentliche Sicherheit mitteilte. Bei dem Einsatz entdeckten die Ermittler den Angaben zufolge auch 587 Kilogramm Kokain, das in einem Lieferwagen versteckt war. Das besonders reine Kokain mit einem Verkaufswert von drei bis fünf Millionen Dollar (2,2 bis 3,6 Millionen Euro) sollte demnach in der Hauptstadt Buenos Aires verkauft werden.

