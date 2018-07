Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA den letzten Test vor dem Saisonauftakt am 30. Oktober verloren. Der Champion von 2011 unterlag den Indiana Pacers trotz 14 Punkten von Nowitzki 77:98 (41:39) und zeigte dabei vor allem in den letzten beiden Vierteln eine schwache Leistung. Bester Spieler auf dem Platz war Indianas Paul George mit 28 Punkten und acht Rebounds. Die deutsche Nachwuchshoffnung Elias Harris kam beim 111:106 (51:53)-Sieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz dagegen nicht zum Einsatz.

Immerhin darf Nowitzki seit Donnerstag wieder auf die Dienste seines Mentors Holger Geschwindner bauen, der insgesamt zwei Wochen in Dallas bleiben soll. Jeden Tag will der Superstar aber nicht mit Geschwindner in die Halle gehen. Dafür sei er "zu alt". Zum Auftakt der 68. Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt empfängt Dallas am kommenden Mittwoch die Atlanta Hawks.