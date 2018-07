Los Angeles (SID) - Superstar Kobe Bryant fehlt den Los Angeles Lakers zum Saisonstart in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der 35-Jährige ist nach seinem vor gut einem halben Jahr erlittenen Achillessehnenriss noch immer nicht fit genug für einen Einsatz und muss sich weiter gedulden.

"Nein", lautete die klare Antwort, als Lakers-Trainer Mike D'Antoni gefragt wurde, ob der fünfmalige NBA-Champion Bryant am Dienstag im Auftaktspiel gegen den Lokalrivalen Los Angeles Clippers dabei sei. "Mein Gott. Ich weiß ja, dass er Superman ist. Aber er ist bislang noch nicht einmal gesprintet", sagte der Headcoach nach dem 111:106-Sieg im Test gegen die Utah Jazz genervt.

Bryant, der sich Anfang Oktober für mehrere Tage wegen einer Behandlung am Knie in Deutschland aufgehalten hatte, ist noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 15-malige Allstar hatte bis zuletzt gehofft, im ersten Spiel der neuen Saison dabei zu sein. Bryant will nach eigenen Angaben aber erst auf das Parkett zurückkehren, wenn er "bei 100 Prozent" ist.