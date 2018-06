São Paulo (AFP) Am Rande von Sozialprotesten in der brasilianischen Metropole São Paulo ist es am Freitagabend (Ortszeit) zu Ausschreitungen gekommen. Gewaltbereite Demonstranten zerstörten Geldautomaten und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie örtliche Medien berichteten. Der Fernsehsender Globo zeigte auf seiner Website G1 Bilder eines in Flammen stehenden Busses und beschädigter Bankautomaten. Die Polizei trieb die Demonstranten mit Tränengas auseinander, wie im Sender Globo News zu sehen war. Medienberichten zufolge wurden rund 60 Menschen festgenommen.

