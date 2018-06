Düsseldorf (AFP) Das EU-Parlament erwägt einem Bericht zufolge, in Europa operierende Fluglinien zur kostenlosen Mitnahme von zwei Handgepäckstücken pro Passagier zu verpflichten. Wie das Magazin "Wirtschaftswoche" am Samstag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete, wird sich der Verkehrsausschuss des Parlaments bei seiner nächsten Sitzung am 14. November mit einem entsprechenden Vorstoß befassen. Demnach könnte das EU-Parlament die Neuregelung bereits zu 2015 beschließen, sollte der Vorschlag im Ausschuss eine Mehrheit finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.