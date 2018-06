Berlin (AFP) Der britische Entertainer Robbie Williams hat keine Lust mehr darauf, sich zu Moderator Markus Lanz auf das Sofa von "Wetten, dass...?" zu setzen. "Für mich war es all die Jahre eine Ehre, in diese Show eingeladen zu werden", sagte Williams nach einer Vorabmeldung der "Welt am Sonntag" vom Samstag. Um sich vor den drei Stunden auf der Promi-Couch zu drücken, habe er aber stets eine Ausrede parat gehabt: "Mein Flugzeug wartet draußen auf mich", verriet der Pop-Sänger.

