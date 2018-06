München (AFP) Union und SPD planen nach einem Bericht von "Focus Online" angeblich neben einer Ausweitung der Lkw-Maut auch eine neue Pkw-Vignette für alle. Während deutschen Autobesitzern aber durch die Vignette keine zusätzlichen Kosten entstehen sollen, müssten Ausländer diese extra erwerben, hieß es in dem Portal am Samstag. Der Plan sieht demnach für die kommenden vier Jahre Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur von elf Milliarden Euro vor.

