Teheran (AFP) Das iranische Parlament hat frühere Angaben zu einem Stopp der Anreicherung von Uran auf 20 Prozent dementiert. Die Anreicherung werde fortgesetzt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Samstag unter Berufung auf den Außenausschuss des Parlaments in Teheran. Am Donnerstag hatte es in einer im Internet veröffentlichten schriftlichen Mitteilung des Ausschusses geheißen, für die Anreicherung gebe es "derzeit keine Notwendigkeit". Am Freitag verlautete bereits, die Angaben seien falsch interpretiert worden.

