Teheran (dpa) – Der Iran strebt einen neuen Kurs mit der Internationalen Atomenergiebehörde an. Das sagte der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi der Nachrichtenagentur ISNA. Das Ziel seines Treffens mit IAEA-Chef Yukiya Amano sei, einen neuen Kurs in der Zusammenarbeit mit der IAEA anzusteuern, um die restlichen Probleme in kürzester Zeit auszuräumen. Araghchi wird sich am Montag vor den Verhandlungen zwischen dem Iran und der IAEA mit Amano in Wien treffen.

