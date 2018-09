Kuala Lumpur (AFP) Malaysias Regierung hat ein Konzert der US-Popsängerin Ke$ha verboten. Das für Samstag geplante Konzert habe die Richtlinien über den Umgang mit "religiösen Empfindlichkeiten und kulturellen Werten" in dem mehrheitlich muslimischen Land verletzt, teilte das Informationsministerium am Freitag mit. Der Konzertveranstalter Livescape zeigte sich "bestürzt" über die kurzfristige Absage. Ke$ha hatte demnach vor, ihre Show der Kultur und den religiösen Vorschriften in Malaysia anzupassen. Texte und Kostüme sollten verändert werden, bestimmte Songs sogar ganz wegfallen.

