Lissabon (AFP) In Portugal haben am Samstag tausende Menschen gegen die neuen Sparpläne ihrer Regierung demonstriert. Auf Aufforderung der Initiative "Troika, verzieh dich!", versammelten sich Demonstranten vor dem Parlament in der Hauptstadt Lissabon, in Porto und in zwölf weiteren Städten des Landes. Hinter den Protesten steht ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen, das schon der Bewegung "Empört euch" angehörte. Auf Plakaten forderten die Demonstranten unter anderem den Rücktritt der Regierung sowie ein Referendum über den Beibehalt des Euro.

