Riad (AFP) In Saudi-Arabien haben die Organisatoren eines Aktionstags gegen das geltende Fahrverbot für Frauen dem Druck der Behörden nachgegeben. "Aus Vorsicht und Respekt vor den Warnungen des Innenministeriums bitten wir die Frauen, sich heute nicht ans Steuer zu setzen", sagte eine der Initiatorinnen der Aktion "Autofahren am 26. Oktober" am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Im Internet tauchten dennoch Videos von Frauen am Steuer eines Autos auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.