Verviers (SID) - Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov schwimmt auch beim Weltcup im belgischen Verviers auf der Erfolgswelle. Der Olympiadritte aus Hameln zog beim bedeutendsten Interkontinental-Turnier nach Olympia und WM durch ein 4:1 (11:9, 9:11, 13:11, 11:5, 11:5) gegen den Hongkong-Chinesen Tang Peng erstmals ins Halbfinale ein. Ovtcharov, der für Champions-League-Gewinner Fakel Orenburg in Russland spielt, trifft nun am Samstag auf den Weltranglistenzweiten Xu Xin aus China, der seinen Landsmann Yan An mit 4:0 abfertigte.

Nach Dimitrij Ovtcharov hat auch noch Timo Boll die Möglichkeit, ins Halbfinale einzuziehen. Der zweimalige Sieger trifft im letzten Viertelfinale auf den portugiesischen Qualifikanten Marcos Freitas. Weltcup-Debütant Patrick Baum (Düsseldorf) war mit einem 2:4 gegen Tang Peng, seiner zweiten Niederlage in der Vorrunde des mit 150.000 Dollar dotierten Turniers, ausgeschieden.

Für Timo Boll ist ein Spitzenergebnis Voraussetzung, um seine Ablösung als Deutschlands Nummer eins durch Ovtcharov zu verhindern. In der Weltrangliste belegte Boll vor dem Weltcup Rang fünf direkt vor Ovtcharov. Der Sieger in Verviers kassiert 45.000 Dollar (32.500 Euro).