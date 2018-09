Xiamen (SID) - Die deutschen Beachvolleyball-Duos Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg) und Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) stehen beim letzten Beachvolleyball-Grand-Slam des Jahres in Xiamen/China im Halbfinale. Die an Nummer vier gesetzten Ludwig und Walkenhorst bezwangen das brasilianische Duo Agatha Bednarczuk/Maria Antonelli 2:1 (21:16, 16:21, 16:14) und treffen nun am Sonntag (10.05 Uhr) auf April Ross und Kerry Walsh aus den USA.

Holtwick und Semmler spielen nach ihrem 2:0 (21:17, 22:20) gegen die Russinnen Jewgenija Ukolowa und Maria Prokopewa ebenfalls am Sonntag (11.05 Uhr) gegen die Weltranglistenersten Taiana Lima und Talita da Rocha aus Brasilien, die Isabel Schneider/Teresa Mersmann (Leverkusen/Münster) mit 2:0 schlugen. "Es war sehr schwer mit dem Wind, man musste sich wirklich konzentrieren. Am Ende hatten wir dann einige gute Aktionen", sagte Holtwick.

Das Turnier der Männer gewannen Alison Cerutti und Vitor Felipe (Brasilien) durch einen 2:1 (18:21, 21:15, 15:13) gegen die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen.