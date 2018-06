Damaskus (AFP) Die Lebensumstände für den Großteil der Syrer sind laut einem aktuellen Bericht alarmierend. "Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt inzwischen in Armut", heißt es in der von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebenen Untersuchung des syrischen Zentrums für Politikforschung in Damaskus . 7,9 Millionen Menschen seien seit Ausbruch der Unruhen in die Armut gerutscht, 4,4 Millionen von ihnen leben demnach sogar in extremer Armut. Die Arbeitslosenquote in Syrien beläuft sich dem Bericht zufolge auf fast 50 Prozent. Nahezu die Hälfte der Kinder gehe nicht zur Schule, und auch das Gesundheitssystem sei zusammengebrochen.

