Los Angeles (AFP) Er hat einige von Michael Jacksons größten Hits produziert, darunter "Off the Wall", "Bad" und "Thriller" - doch von den Erlösen der nach dem Tod des King of Pop neu herausgegebenen Hits will er keinen Cent gesehen haben. Nun hat der legendäre Musikproduzent Quincy Jones Jacksons Nachlassverwalter sowie den Sony-Konzern wegen ausstehender Tantiemen in Höhe von zehn Millionen Dollar (über 7,2 Millionen Euro) verklagt, wie der "Hollywood Reporter" am Samstag berichtete.

