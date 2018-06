Washington (AFP) Nach der weltweiten Empörung über die Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA wächst nun auch der Widerstand in den USA: Unter dem Motto "Stop watching us" (Hört auf, uns zu überwachen) forderten tausende Demonstranten am Samstag in Washington schärfere Kontrollen sowie eine umfassende Aufklärung über den Umfang der NSA-Spähprogramme. Eine entsprechende Petition, für die die Organisatoren im Internet mehr als 575.000 Unterschriften gesammelt hatten, wurden dem US-Kongress übergeben.

