Athen (AFP) Die leibliche Mutter des blonden Roma-Mädchens Maria hat ihre Tochter nach eigenen Angaben vor Jahren in Griechenland aus finanzieller Not in fremde Hände gegeben, dafür aber kein Geld entgegengenommen. "Ich habe sie nicht verkauft, ich habe sie weggegeben, ich habe einen Fehler gemacht", erzählte die 35-Jährige Bulgarin Sascha Rusewa am Sonntag unter Tränen dem Fernsehsender TV7. Als Maria sieben Monate alt gewesen sei, habe sie Griechenland verlassen müssen, aber keine Papiere für das Mädchen gehabt - und es deshalb einer kinderlosen Frau überlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.