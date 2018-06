Maikammer (dpa) - Ein wildgewordener Marder hat in Rheinland-Pfalz zwei Menschen angegriffen. Wie die Polizei Edenkoben mitteilte, griff das Tier in Maikammer eine 62-jährige Frau an, als diese gerade ein Bekleidungsgeschäft im Dorfkern verließ. Den Angaben zufolge brachte er die völlig überraschte Frau zu Fall und biss ihr ins Bein sowie zwei Mal in die Rippen. Einen Helfer griff der Marder ebenfalls an. Schließlich konnte er das Tier erschlagen. Warum der Marder sich so aggressiv verhielt, ist unklar.

