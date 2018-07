Berlin (AFP) Der frühere Chef des Energiekonzerns EnBW, Utz Claassen, will in die Politik gehen. "Mein Einstieg in die Politik wird kommen", sagte Claassen der Tageszeitung "Die Welt" (Montagsausgabe). Das sei für ihn "beschlossene Sache". Die Frage sei nur noch, wann und wie. Er schloss dabei auch die Gründung einer eigenen Partei nicht aus. Bislang trat er nach eigenen Worten noch in keine Partei ein.

