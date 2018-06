Jerusalem (AFP) Deutschland drängt Israel laut einem Pressebericht, an einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats am Dienstag in Genf teilzunehmen. Wie die Zeitung "Haaretz" am Sonntag berichtete, schickte Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) dazu am Freitag einen Brief an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Darin hieß es demnach, ein Fernbleiben bei der Sitzung, die der Menschenrechtslage des Landes gewidmet ist, "könnte ernsten diplomatischen Schaden für Israel anrichten, wobei es seinen Verbündeten schwerfallen werde zu helfen".

