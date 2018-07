Berlin (AFP) Die SPD fordert in der Affäre um den US-Geheimdienst NSA die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. "Ein Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre ist unvermeidlich. Nur Aufklärung kann das schwer gestörte Vertrauen in den Schutz der Privatsphäre wiederherstellen", sagte Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann der "Bild am Sonntag". Damit widersprach er Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und schloss sich den Forderungen von Grünen und Linken an.

