Goma (AFP) Die Gefechte zwischen Kämpfern der Rebellengruppe M23 und Regierungstruppen in der Demokratischen Republik Kongo haben sich am Samstag ausgeweitet. Es sei eine Offensive gegen die Rebellen in der Region Mabenga gestartet worden, teilte das Militär mit. Die neue Front liege etwa 80 Kilometer nördlich der Stadt Goma.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.