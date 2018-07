Greater Noida (SID) - Angeführt vom alten und neuen Formel-1-Champion Sebastian Vettel (26) hat sich Red Bull in Indien auch den WM-Titel bei den Konstrukteuren und damit einige Extra-Millionen aus dem Geldtopf von Chefpromoter Bernie Ecclestone gesichert. Vettel und sein Teamkollege Mark Webber (Australien), der vor den Toren Neu-Delhis wegen eines technischen Problems keine Zähler holte, liegen nach 16 von insgesamt 19 Saisonrennen mit zusammen 470 Punkten uneinholbar in Führung. Für den Rennstall des Getränkeriesen ist es bereits der vierte Triumph in dieser Wertung.

In den drei abschließenden Rennen nächste Woche in Abu Dhabi sowie danach in Austin (USA, 17. November) und beim Saisonfinale in São Paulo (Brasilien, 24. November) kämpfen Mercedes (313), Ferrari (309) und Lotus (285) noch um Platz zwei.