Konya (SID) - Trainer Christoph Daum hat mit seinem Klub Bursaspor den Aufwärtstrend bestätigt. Beim Tabellenzwölften Konyaspor feierte der Meister von 2010 mit einem 1:0 (0:0) den dritten Sieg in Serie, bleibt in der türkischen Süper Lig aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber auf den zehnten Rang. Das Daum-Team hat ebenso wie die Teams auf den Plätzen sieben bis neun 14 Punkte auf dem Konto. Ferhat Kiraz sorgte in der 66. Minute für das "Tor des Tages".