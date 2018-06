Berlin (dpa) - Tabellenführer FC Bayern München hält seine Verfolger in der Fußball-Bundesliga weiter in Schach. Trotz anfänglicher Probleme gewann der Triple-Sieger am 10. Spieltag gegen Hertha BSC mit 3:2 und behauptete seinen Ein-Punkt-Vorsprung vor Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Die Westfalen setzten sich am Samstag im 143. Pflichtspiel der Revier-Nachbarn mit 3:1 beim FC Schalke 04 durch. Die Werkself bezwang den FC Augsburg mit 2:1.

Bis auf Platz fünf kletterte der VfL Wolfsburg, der im Nordderby Werder Bremen durch Tore von Maximilian Arnold (7. Minute), Ivica Olic (72.) und Ivan Perisic (89.) mit 3:0 das Nachsehen gab. Hannover 96 kassierte beim 1:4 gegen 1899 Hoffenheim die erste Heimniederlage der Saison. Mainz 05 beendete seine wochenlange Talfahrt mit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig und setzte sich vom Tabellenende ab.

Drei Tage nach dem Champions-League-Spaziergang gegen Pilsen wurden die Bayern von kessen Berlinern kalt erwischt. Adrian Ramos köpfte bereits in der 4. Minute das 1:0 für den Aufsteiger, der weitere Chancen ungenutzt ließ. Effizienter agierte Mario Mandzukic, der die Münchner mit den Saisontoren sechs und sieben (30./51.) auf die Siegerstraße brachte. 3:1-Schütze Mario Götze (54.) und Änis Ben-Hatira (58.) sorgten für den Endstand. Nach dem 35. Spiel ohne Niederlage fehlt den Bayern nur noch eine ungeschlagene Partie, um die Rekordmarke des Hamburger SV aus der Spielzeit 1982/83 einzustellen.

Borussia Dortmund ließ sich auch im Revierderby nicht vom Erfolgskurs abbringen und stoppte Schalkes Vormarsch in der Tabelle. Pierre-Emerick Aubameyang (14.), Nuri Sahin (51.) und Jakub Blaszczykowski (74.) schossen bei einem Gegentor von Youngster Max Meyer (62.) den Sieg beim Nachbarn heraus, der in der Vorsaison beide Vergleiche mit den Borussen für sich entschieden hatte. Den möglichen Ausgleich verhinderte BVB-Keeper Roman Weidenfeller, der in der 30. Minute einen Strafstoß von Kevin-Prince Boateng meisterte. Weil sich Dortmunder Anhänger vor Spielbeginn danebenbenahmen und Feuerwerkskörper zündeten, wurde die Begegnung mit mehreren Minuten Verspätung angepfiffen.

Emre Can bescherte Leverkusen beim 2:1 gegen Augsburg den achten Sieg der Saison. Der U 21-Nationalspieler traf in der 83. Minute für die Werkself, der trotz klarer Feldvorteile im fünften Vergleich gegen die Schwaben lange Zeit der erste Punktverlust drohte. Simon Rolfes (34.) hatte vor der Pause die Augsburger Führung durch Andre Hahn (24.) ausgeglichen.

Zwei Tage vor der Sportgerichtsverhandlung um das Phantomtor vor einer Woche ist bei 1899 Hoffenheim sportlich wieder alles im Lot. Der Beinahe-Absteiger des Vorjahres brachte Hannover mit 2:0 die erste Heimniederlage der Saison bei und festigte seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Sejad Salihovic (10./Foulelfmeter), Kai Herdling (18.) und Roberto Firmino (62./64.) mit seinen Toren Nummer sechs und sieben machten den Erfolg gegen die Niedersachsen perfekt, bei denen Mame Diouf in der 12. Minute die schnellste Gelb-Rote Karte der Liga-Historie sah. Später musste auch noch Marcelo (64.) mit Rot vom Platz. Salif Sané (56.) traf für Hannover.

Mainz 05 fand nach sechs Spielen ohne Sieg mit dem 2:0 gegen Neuling Braunschweig wieder in die Spur. Shinji Okazaki gelangen in einer mäßigen Partie beide Treffer in der 8. und 68. Minute. Für den Neuling war es bereits die achte Pleite seit der Rückkehr ins Oberhaus.